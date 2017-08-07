У пришкільних таборах Кривого Рогу буде організована додаткова третя зміна

З початку літніх канікул за дві зміни в 116 пришкільних таборах відпочило понад 18 тисяч школярів. З них близько 2 тис. - діти пільгової категорії.

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Начальник управління освіти і науки Тетяна Кріпак сказала: «До нас зверталися батьки з проханням відкрити ще одну, додаткову, зміну, повідомляє krnews.ua.

Міським головою прийнято рішення відкрити додаткову, третю зміну в двох пришкільних таборах».

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Третя зміна буде працювати в школах Центрально-Міського району - 22 і єврейській школі. Тут, з 7 по 23 серпня відпочинуть 70 хлопців.

Також, триває оздоровчий сезон в заміських комунальних оздоровчих таборах. Діти відпочивають у Гуровському лісі Кіровоградської області, а також на березі Чорного моря в Херсонській області. В таборах «Слава», «Сонячний» та «Перлина Криворіжжя» цього літа за рахунок міського бюджету вже відпочило 2502 дитини.

В цілому, з початку літа в дитячих оздоровчих таборах вже відпочило понад 27 тисяч юних криворіжців.