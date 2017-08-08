Суд зобов’язав компанію, яку пов’язують з сином екс-генпрокурора, знести незаконні будівлі під Києвом

Суд зобов’язав компанію, яку пов’язують з сином генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича, знести самовільно побудовані споруди на території мисливських угідь у Київській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Завдяки принциповій позиції прокуратури Київської області суд апеляційної інстанції залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги Фастівської місцевої прокуратури про знесення об’єктів самочинного будівництва на лісовій ділянці, яка перебуває в постійному користуванні ДП «Фастівське лісове господарство», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі наголосили, що будівництво на території лісу здійснено товариством, яке пов’язують із сином екс-генпрокурора часів Януковича, з порушенням норм чинного законодавства, без отримання жодних дозвільних документів.

«З метою відновлення попереднього стану лісової ділянки судом зобов’язано товариство за власний рахунок знести самочинно збудовані будівлі лазні з басейном та котельні», - поінформували у відомстві.