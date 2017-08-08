Прокуратура викрила шахрайські схеми при виробництві українського кіно

00:14, 08 серпня 2017
Суспільство
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Підприємства після отримання фінансування від держави сплачували за неіснуючі послуги фірмам, котрі переводили гроші в готівку через конвертаційні центри. 

В Держкіно відмовилися коментувати слідчі дії / фото УНІАН

Київська прокуратура проводить розслідування діяльності керівництва Держкіно. Досудовим слідством уже встановлено, що бюджетні гроші, виділені на український кінематограф, переводились у готівку через фіктивні фірми, йдеться в сюжеті ТСН.

Доступ до рахунків Держкіно та підозрілих компаній прокурори отримали в суді Голосіївського району Києва. Завдяки ній вдалося з'ясувати, що підприємства після отримання фінансування від держави сплачували за неіснуючі послуги фірмам, котрі переводили гроші в готівку через конвертаційні центри. Під перевірки підпали всі, хто впродовж останніх трьох років отримував бюджетні гроші – це з десяток кінокомпаній, причетних до розподілу коштів, виділених на розвиток вітчизняного кінематографа.

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Знавці галузі кажуть, що бал правлять два-три продюсери, котрим виділяється левова частка всіх асигнувань від держави. Бюджети фільмів завищуються мінімум удвічі, а найчастіше – в чотири або п'ять разів. Завдяки цьому гроші від держави стають прибутком для виробників кінопродукту – і якість роботи та успішність стрічок у прокаті вже для них неважлива. У списку прокуратури є 14 компаній, серед "Проното фільм", якою керує Максим Асадчий, а також кіностудії "Інсайт Медіа" та "Директорія кіно", які належать Володимиру Філіпову – він за кілька років отримав третину всіх дотацій.

Тут слідчі підозрюють схему "пов'язаних осіб", адже Філіпов свого часу продюсував стрічки Михайла Іллєнка – рідного дядька голови Держкіно Пилипа Іллєнка. І саме компанії Філіпова, за данними досудового слідства, переводили бюджетні кошти в готівку. Сам він коментувати цю інформацію відмовляється. "Я не знаю, звідки ви знаєте цю інформацію, але в нас ніякої такої інформації немає. Мабуть, вам прокуратури доповідає оперативніше, ніж нам", - сказав він. 

Відмовилися коментувати слідчі дії і в Держкіно – там заявили, що Іллєнко перебуває у відпустці, а інші працівники не мають на це повноважень. На телефонні дзвінки Іллєнко не відповідає. У прокуратурі теж чекають, коли він повернеться з відпустки, аби перевірити виявлені факти.

Прокуратура – не єдиний орган, який наразі перевіряє фінансову діяльність Держкіно. Кілька тижнів тому масштабну перевірку розпочали аудитори Рахункової палати. Свої висновки вони обіцяють оприлюднити наприкінці вересня.

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Теги: #справа проти Держкіно#шахрайські схеми при зйомці українського кіно#прокуратура проти Держкіно