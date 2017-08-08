Хакери виклали в мережу сценарій нової серії "Гри престолів"

У мережі з'явився сценарій п'ятого епізоду нового сезону "Гри престолів", який повинен вийти 13 серпня. Як повідомляє The New York Times, за інцидентом стоять хакери, що раніше зламали мережу кабельного каналу HBO.

Хакер під псевдонімом Mr. Smith надіслав виданню посилання на документи HBO, в тому числі сценарій, дані про кастинги та електронну переписку одного з представників вищого керівництва каналу.

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Крім того, хакери записали відеозвернення для гендиректора HBO Річарда Плефера, в якому зажадали від каналу кілька мільйонів доларів, щоб уникнути таких втрат надалі.

Нагадаємо, раніше хакери зламали внутрішню мережу кабельного каналу НВО і викрали сценарій епізоду популярного серіалу "Гра престолів" із офіційною датою виходу 6 серпня. Вони також виклали його в мережу до офіційного релізу.