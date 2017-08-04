В мережі завантажили серію "Гри престолів", яка ще офіційно не була показана

В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону ппулярного серіалу «Гра престолів». Офіційна прем'єра цього епізоду призначена на 6 серпня.

Як пише The Telegraph, викладене відео поганої якості й на ньому є позначка «для внутрішнього користування». Видання припускає, що це серія, вкрадена хакерами з HBO. Лінк на серію був викладений в Twitter. Користувачі припускають, що ця копія була підготована для індійського телебачення.

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Раніше цього тижня американський канал HBO зазнав хакерської атаки. Зловмисники викрали сценарій четвертої серії «Гри престолів», яка ще не вийшла в ефір та кілька епізодів серіалів «Футболістів» і «Кімнати 104». Однак, хакери запевняють, що вкрали набагато більше. За їх словами, всього вони викрали у HBO півтора терабайта даних.

В 2015 році у HBO також вкрали серії з «Гри престолів» - незадовго до прем'єри п'ятого сезону зловмисники виклали перші чотири епізоди в мережу, пише mediasapiens.

Раніше цього року в мережі раніше запланованої прем’єри опинилася фінальна серія з четвертого сезону іншого популярного серіалу - «Шерлок». Серія з'явилася у високій якості в інтернеті приблизно за добу до офіційної прем'єри. Дубляж епізоду виконав російський «Первый канал» - відео виклали у відкритий доступ через сервіс Google Drive.

Яким чином епізод потрапив в мережу, залишається невідомим. Імовірно, що джерелом витоку міг стати онлайн-сервіс Першого каналу, на якому серії з'являються відразу після виходу в ефір.