В мережі завантажили серію "Гри престолів", яка ще офіційно не була показана
Раніше цього тижня американський канал HBO зазнав хакерської атаки. Зловмисники викрали сценарій четвертої серії «Гри престолів», яка ще не вийшла в ефір та кілька епізодів серіалів «Футболістів» і «Кімнати 104».
В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону ппулярного серіалу «Гра престолів». Офіційна прем'єра цього епізоду призначена на 6 серпня.
Як пише The Telegraph, викладене відео поганої якості й на ньому є позначка «для внутрішнього користування». Видання припускає, що це серія, вкрадена хакерами з HBO. Лінк на серію був викладений в Twitter. Користувачі припускають, що ця копія була підготована для індійського телебачення.
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Раніше цього тижня американський канал HBO зазнав хакерської атаки. Зловмисники викрали сценарій четвертої серії «Гри престолів», яка ще не вийшла в ефір та кілька епізодів серіалів «Футболістів» і «Кімнати 104». Однак, хакери запевняють, що вкрали набагато більше. За їх словами, всього вони викрали у HBO півтора терабайта даних.
В 2015 році у HBO також вкрали серії з «Гри престолів» - незадовго до прем'єри п'ятого сезону зловмисники виклали перші чотири епізоди в мережу, пише mediasapiens.
Раніше цього року в мережі раніше запланованої прем’єри опинилася фінальна серія з четвертого сезону іншого популярного серіалу - «Шерлок». Серія з'явилася у високій якості в інтернеті приблизно за добу до офіційної прем'єри. Дубляж епізоду виконав російський «Первый канал» - відео виклали у відкритий доступ через сервіс Google Drive.
Яким чином епізод потрапив в мережу, залишається невідомим. Імовірно, що джерелом витоку міг стати онлайн-сервіс Першого каналу, на якому серії з'являються відразу після виходу в ефір.