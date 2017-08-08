На Донеччині засуджено одного з організаторів псевдореферендуму у 2014 році

На Донеччині до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки засуджено одного з організаторів псевдореферендуму щодо самостійності терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Читайте такожСБУ підозрює мера Попасної в організації "псевдореферендуму" в березні-травні 2014 року«Під час досудового розслідування, яке проводили слідчі СБУ, встановлено, що колишній депутат Великоновосілківської селищної ради Великоновосілківського району Донецької області 1960 р.н. під час подій навесні 2014 року вчинив дії з метою зміни меж території та державного кордону України», - йдеться у повідомленні.

Доведено, що у квітні-травні 2014 року підозрюваний брав активну участь у підготовці та проведенні на території смт. Велика Новосілка незаконного референдуму щодо самостійності терористичної організації «ДНР».

Зазначається, що за вказівками депутата серед членів «виборчої комісії» було розподілено заздалегідь підготовлені «бюлетені», протоколи для ведення їх обліку та безпосередньо розпочато референдум. Сам засуджений особисто здійснював контроль за роботою так званої «виборчої комісії», а по закінченні незаконного референдуму організував підрахунок результатів голосування та наказав передати бюлетені керівникам «ДНР».

За даними відомства, громадянин повністю визнав свою провину та активно співпрацював зі слідством. Враховуючи це, між ним та прокурором підписано угоду про визнання винуватості.

«Суд, враховуючи щире каяття чоловіка, стан його здоров’я (інвалідність), а також позицію прокуратури, визнав колишнього депутата винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), та засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки», - додали в прокуратурі.