ГПУ викликала першого заступника Авакова на допит

Першого заступника глави МВС Сергія Ярового викликали до Генеральної прокуратури України на допит у якості свідка в рамках кримінального провадження за фактами неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами ГУ МВС України в Одеській області під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року і захоплення 4 травня будівлі Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області, а також перевищення службових повноважень посадовими особами ГУ МВС України, в результаті чого з ізолятора тимчасового утримання незаконно звільнені 63 особи з числа учасників масових заворушень. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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"Громадянин Яровий Сергій Анатолійович, який станом на 02.05.2014 обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 11:00 8 серпня 2017 до старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Зіньківського В. П", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.