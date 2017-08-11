У Житомирі вшанували пам'ять жертв політичних репресій 1937-1938 років

У Житомирі сьогодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій 1937-1938 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у Житомирі о 10.00 біля Пам'ятного знаку жертвам політичних репресій 1937-1938 років по вулиці Великій Бердичівській відбувся мітинг-реквієм.

Участь у ньому взяли керівники міської та обласної влади, духовенство, інтелігенція, історики, жителі міста.

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Організатором заходу виступив житомирський благодійний фонд «Жертвам політичних репресій» та Житомирська міська рада.

Після спільного виконання Державного Гімну України учасники заходу - близько ста чоловік - хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв терору.

Панахиду за загиблими відслужили священики різних конфесій, після цього окремі свідки подій політичних репресій 1937-1938 років поділилися спогадами про ті часи.