Чоловік хотів зірвати виступ Брітні Спірс, на сцені сталася бійка (відео)
Фанат забрався на сцену, але в ту ж мить охоронці співачки його схопили.
Минулого тижня у 35-річної Брітні Спірс відбувся виступ в Planet Hollywood у Лас-Вегасі. Під час концерту на сцені несподівано з'явився чоловік. Він спробував зірвати номер Брітні.
Чоловік забрався на сцену, але в ту ж мить охоронці його схопили, повідомляє dailymail.co.uk.
Незабаром поліція повідомила пресі ім'я порушника, ним виявився якийсь 37-річний Джес Вебб, який був доставлений у відділок.
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На відео момент, коли фанат наближається до танцюристів співачки. Хтось з них намагається прибрати фаната зі сцени, в результаті чого агресивний чоловік починає його атакувати.
Britney Spears appears terrified as a man crashes the stage during her Vegas residency: 'he's got a gun?' https://t.co/JkvZVpb1kYpic.twitter.com/rFN9rpqrRn— People (@people) August 10, 2017