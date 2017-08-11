Чоловік хотів зірвати виступ Брітні Спірс, на сцені сталася бійка (відео)

Минулого тижня у 35-річної Брітні Спірс відбувся виступ в Planet Hollywood у Лас-Вегасі. Під час концерту на сцені несподівано з'явився чоловік. Він спробував зірвати номер Брітні.

Чоловік забрався на сцену, але в ту ж мить охоронці його схопили, повідомляє dailymail.co.uk.

Незабаром поліція повідомила пресі ім'я порушника, ним виявився якийсь 37-річний Джес Вебб, який був доставлений у відділок.

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На відео момент, коли фанат наближається до танцюристів співачки. Хтось з них намагається прибрати фаната зі сцени, в результаті чого агресивний чоловік починає його атакувати.