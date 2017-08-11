"Дует з Ріанною і $50 мільйонів": названо найбільш високооплачуваного діджея світу

Журнал Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних діджеїв світу.

Перше місце в списку п'ятий рік поспіль завойовує шотландський музикант і продюсер Келвін Харріс.

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Завдяки виступам у Лас-Вегасі і на музичних фестивалях, а також співпраці з Фарреллом Вільямсом, Big Sean і Кеті Перрі за рік йому вдалося заробити 48,5 млн доларів, пише Forbes.

На другому місці в рейтингу опинився голландський діджей Tiesto (39 млн доларів), трійку лідерів замикає американський дует The Chainsmokers (38 млн доларів).

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше було названо найприбутковіші фільми з початку 2017 року.