Pink перервала п'ятирічне мовчання і представила пісню про біль розриву і несправджені надії

П'ять з гаком років Пінк не радувала шанувальників новими альбомами, і ось тепер, нарешті перервала тривале мовчання.

У минулий четвер Пінк несподівано для всіх одночасно і випустила нову пісню, і анонсувала наступний, сьомий за рахунком альбом, пише gogetnews.

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Новий сингл, який отримав назву «What About Us» - перший офіційний сингл з майбутнього альбому під назвою «Beautiful Trauma», який Пінк збирається випустити 13 жовтня. Пронизлива, дуже особиста композиція розповідає про біль розриву і несправджені надії. Ця енергійна робота змушує згадати перші альбоми співачки-бунтарки.

Текст пісні написала сама Пінк, а допомагав їй Джонні МакДейд, співак з групи Snow Patrol (і, до речі, наречений актриси Кортні Кокс).

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше соліст The Rolling Stones представив дві пісні, в яких висміяв Brexit і політиків.