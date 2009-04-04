КРУ нарило в одному педучилищі порушень на чверть мільйона

Контрольно-ревізійне управління в Тернопільській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності Чортківського обласного педагогічного училища ім. О. Барвінського за період з 1 липня 2006 до 1 лютого 2009 року виявило фінансових порушень на 263,1 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ в Тернопільській області, загалом училище незаконно витратило коштів на 16,8 тис. грн., недоотримало фінансових ресурсів на 6,8 тис. грн., внаслідок неефективних управлінських рішень витрачено 205 тис. грн. Зокрема, без проведення тендеру навчальний заклад у 2007 році закупив послуги на проведення поточного ремонту приміщення адмінбудинку у приватного підприємця, хоча ці послуги можна було отримати за меншими розцінками. Також КРУ встановило, що оплату комунальних послуг, спожитих мешканцями гуртожитку та студентами контрактної форми, училище оплачувало за рахунок коштів загального, а не спеціального фонду.

За результатами ревізії призупинено усі операції училища з бюджетними коштами, а в.о. директора училища направлено обов’язкові вимоги щодо повного усунення виявлених порушень.