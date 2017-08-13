У Києві проведуть аукціон картин заради політв'язнів

12:48, 13 серпня 2017
Суспільство
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Лоти для аукціону – вишиті картини – надала майстриня, переселенка з анексованого Криму. Стартові ціни на них – від 500 гривень.

фото krymr.com

У неділю, 13 серпня, у Києві відбудеться благодійний аукціон на підтримку українських політв'язнів, які утримуються в Росії, пише Крим.Реалії.

Як повідомляють організатори, це буде друга спроба провести захід. Спочатку аукціон мав відбутися 27 липня, але його перенесли через несприятливі погодні умови.

13 серпня аукціон стартує о 18:00 в столичному кафе «Піца «Ветерано». Його організовують радник міністра закордонних справ України з питань політв'язнів Геннадій Афанасьєв і громадська організація «Євромайдан-Крим».

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«З моменту початку окупації Криму і війни на сході України більше 48 наших громадян стали заручниками Російської Федерації. Вони безпідставно утримуються в російських в'язницях, деякі навіть вже засуджені за необґрунтованими звинуваченнями до позбавлення волі на десятки років. Українські політв'язні в Росії не мають належної фінансової підтримки. Наш громадський обов'язок – морально і фінансово підтримати їх!», – зазначають організатори.

Лоти для аукціону – вишиті картини – надала майстриня, переселенка з анексованого Криму. Стартові ціни на них – від 500 гривень.

Всі кошти, виручені від їх продажу, підуть на підтримку політв'язнів українців та подарунки їм до Дня незалежності України. Всього організатори планують допомогти 48 політв'язням.

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Теги: #політв'язні#українські політв'язні РФ#аукціон у Києві