Українські хірурги провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку

Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку. Опісля пацієнта відвезли не в реанімаційний бокс, а одразу в загальну палату. Усе - завдяки особливим технологіям, які першими в світі змогли поєднати саме українські лікарі. І отримали успішний результат. Про це йдеться в програмі ТСН.

Після операції минула доба, а Іван уже в загальній палаті. Мати каже, і подумати не могла, що син так швидко стане одужувати. Адже операцію йому робили на мозку.

Читайте такожУ Дніпрі 50-річний боєць з позивним "Звєзда" пережив надскладну операцію на головному мозку

Він скаржився на головний біль та ускладнення руху кінцівок. Обстежили і знайшли чималу пухлину. Найгірше, каже хірург Володимир Розуменко, що пухлина тисла на нервові закінчення. Івана будь-якої миті могло паралізувати. Власне у цьому і була головна складність операції.

Хірурги почали зі створення комп'ютерної моделі пухлини, аби бачити, де вона розташована та до яких частин мозку торкається. Така модель – наче навігаційна карта для комп'ютерної системи та лікаря. Вона з точністю до півміліметра дає змогу боротися з пухлиною. А от для самої боротьби обрали незвичайний метод. До цього його не застосовували навіть у світі.

"Це єдиний спосіб і пухлину видалити, і зберегти хворому якість життя", - каже хірург.

За добу після операції лікар розповідає Іванові, що він унікальний пацієнт. Адже українські хірурги таке зробили першими у світі. Тепер на їхню методику орієнтуватимуться лікарі з інших країн.

В одній операції, каже лікар, поєднали одразу три технології: ендоскопію, тобто трубку, яка дає можливість дістатися до найскладніших зон; комп'ютерну навігацію; лазер, щоби прибрати пухлину.

Поки що ці технології не поєднував жоден хірург у світі. Результат навіть перевершив очікування. Крові під час операції фактично не було. Завдяки чому пацієнта і перевезли з операційної в загальну палату. Про вчорашню роботу хірургів нагадує хіба перев'язка на голові та невеличкий шрам коло неї.

Нова техніка навіть після надскладних операцій спрямована на те, щоб дати людям повноцінне життя. Бо ж раніше після таких втручань ускладнення були чи не нормою. А лікар Розуменко своїм пацієнтам навіть голови не голить, аби не відчували себе хворими. І не лякали своїм виглядом тих, хто лише чекає на операцію.