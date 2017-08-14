У будинку відомого українського продюсера вчинили погром і забризкали підлогу кров'ю (фото)

Українська продюсер Олена Мозгова повідомила, що до її будинку вдерлись невідомі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Приїхала додому, якесь мурло розбило вікно на другому поверсі, влізло в будинок, заляпало своєю кров'ю підлогу, начебто нічого не взяло і вилізло через балкон... Так і не зрозуміла мети цього "дружнього візиту". Як кажуть мудрі євреї, слава Богу, що тільки склопакетом взяли", - заявила вона.

43-річна Мозгова - дочка українського композитора Миколи Мозгового. Вона одружена з українським співаком Володимиром Ткаченком. Колишній чоловік Мозгової - співак Олександр Пономарьов.