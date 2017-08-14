Мистецько-патріотичний проект "Слово, що єднає Україну", розпочав другий сезон запису патріотичних відео з залученням житомирян

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, проект "Слово, що єднає Україну" був започаткований Асоціацією громадських об'єднань «Нова сила» з метою популяризації української поезії та українського слова серед населення.

За словами координатора проекту Костянтина Суського, проект все більше набуває популярності серед житомирян та гостей міста:

«Головна мета проекту - звернути увагу українців на величезну кількість поетів та їх поезій в Україні. Це як і поети класики, так і сучасні майстри українського слова. Також, у майбутньому плануємо працювати і з власними творами житомирян», - розповів УНІАН Суський.