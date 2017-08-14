"Втомилася від усього": Алла Пугачова зізналася, що втрачає голос
20:06, 14 серпня 2017Суспільство
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Співачка Алла Пугачова зробила кілька зізнань на російському телеканалі.
В червні у Пугачової стався серцевий напад / eanews.ru
Російська співачка Алла Пугачова пояснила, чому в останні роки дуже рідко виступає. Як виявилося, 68-річна співачка втрачає голос, повідомляє "Дні.ру".
"Я втрачаю голос. Просто втомилася від усього цього", – зізналася співачка у програмі "Сьогодні ввечері".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Пугачова відвідала фестиваль "Жара" в Баку. Проте їй раптово стало погано і співачка змушена була звернутися до лікарів за допомогою. А в червні у Пугачової стався серцевий напад.
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