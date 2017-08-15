У центрі Житомира поліцейські виявили у перехожих рослини снодійного маку. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Читайте такожНа Запоріжжі правоохоронці знищили понад тисячу кущів елітної марихуани вартістю 15 мільйонів гривеньЯк зазначається у повідомленні, маковиння правоохоронці виявили у перехожих на вулиці Київській, майданах Перемоги та Соборному.

Під час поверхневої перевірки в рюкзаку у раніше судимого 44-річного житомирянина поліцейські виявили 187 рослин снодійного маку. Ще 83 рослини нарковмісного зілля ніс у пакеті його «колега», 39-річний житомирянин. А у 38-річної житомирянки виявили 183 рослин маку.

На місцях подій працювала слідчо-оперативна група поліції.

Нині триває подальше з’ясування обставин подій, у тому числі й походження наркосировини, у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 309 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту").

За такі дії може загрожувати штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або піврічний арешт, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.