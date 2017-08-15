Під час зйомок "Дедпула-2" загинула каскадерка

Під час зйомок другої частини фільму "Дедпул" загинула жінка-каскадер. Вона розбилася на мотоциклі під час виконання трюку, пише TMZ.

Нещасний випадок стався під час роботи над сценою погоні на мотоциклах: транспортний засіб врізався в скло. Трагедію також підтвердили в поліції.

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Потерпілу одразу ж доправили до лікарні, однак врятувати каскадерку не вдалося. Ім'я загиблої не розголошується, але ЗМІ повідомляють, що вона дублювала виконавицю головної жіночої ролі Зази Битц.

"Ми дуже засмучені тим, що трапилося сьогодні вранці на зйомках "Дедпул-2". Наші серця і молитви в цей важкий час - з сім'єю, друзями і колегами члена нашої команди", - написав у блозі Райан Рейнольдс.

Як повідомляв УНІАН, Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль в екранізації біографії італійського художника і винахідника Леонардо да Вінчі. Ді Капріо також стане одним з продюсерів фільму.