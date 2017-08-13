Великий Леонардо зіграє великого Леонардо: стало відомо про новий фільм Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль в екранізації біографії італійського художника і винахідника Леонардо да Вінчі. Ді Капріо також стане одним з продюсерів фільму, в основу якого ляже книга Уолтер Айзексон, передає Meduza.

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За роль у фільмі, за даними Variety, Ді Капріо отримає "семизначний гонорар". Як говориться в офіційній біографії актора, його назвали саме на честь Да Вінчі.

Книга "Леонардо да Вінчі", написана Айзексоном, поступить у продаж у США 17 жовтня 2017 року. Дата початку зйомок фільму про да Вінчі поки не названа.

Уолтер Айзексон спеціалізується на написанні біографій відомих людей. Його книги про Стіва Джобса, Бенджаміна Франкліна, Генрі Кіссінджера та Альберта Ейнштейна потрапляли у списки бестселерів. Книга цього автора про Ейнштейна лягла в основу серіалу "Геній" (перший сезон вийшов в 2017 році) на каналі National Geographic.