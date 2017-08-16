Чим годувати першокласника в школі (поради дієтологів)

Розпочався навчальний рік, а разом з ним і безліч нових турбот і проблем у дітей і батьків. Початок шкільного життя, особливо серйозне випробування для малюків-першокласників. Не варто забувати про те, що дуже сильно може допомогти в навчанні вашої дитини і правильне харчування.

Подбати про це зовсім не складно, ось деякі поради.

По-перше, їжа повинна бути збалансованою – правильне співвідношення поживних речовин дуже важливе для здоров'я дітей. Меню першокласника повинно складатися не тільки з білків, жирів і вуглеводів; йому необхідні амінокислоти і вітаміни, і мінерали.

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Батьки обов'язково повинні враховувати те, скільки дитина витратила енергії і залежно від цього давати йому необхідну кількість їжі. Калорійність меню першокласника повинна становити близько 2400 Ккал, але якщо дитина займається спортом, то йому необхідно на 300-600 ккал більше.

Які основні продукти потрібні першокласнику для повноцінного харчування.

Білки незамінні в раціоні першокласника.

Найважливіші продукти для дитини – це молочний і рибний білок, він краще засвоюється організмом. Також важливий м'ясний білок і білок рослинного походження. Добова норма білка в організмі школяра повинна становити близько 70-90 грам. У яких продуктах міститься білок: сир, молоко, риба, м'ясо, яйця.

Жири в раціоні першокласника.

Жири обов'язково варто включати в меню дитини. Добова норма повинна складати 80-90 грамів. В яких продуктах містяться жири: рослинна олія, вершкове масло, сметана.

Включіть в меню першокласника вуглеводи.

Вони потрібні організму дитини, оскільки є основним джерелом енергії. Давати потрібно приблизно по 300-400 грам на добу. Які продукти містять вуглеводи: хліб, картопля, крупи, цукор.

Також організму дитині необхідно щоденне поповнення різних вітамінів і мінералів.

Вітамін В1: впливає на концентрацію уваги. Багаті цим вітаміном зерновий хліб, висівки, вівсяна та гречана крупи.

Вітамін В12: знімає втомлюваність і розвиває пам'ять. Міститься в яловичій і телячій печінці, кисломолочних продуктах, сої, дріжджах, салаті, зеленій цибулі.

Фолієва кислота: необхідна для активної роботи мозку. У великих кількостях міститься в зелені, печінці, бобових, буряках, яйцях, сирі, горіхах, злаках.

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Вітамін С: потужний антиоксидант, активізує процес мислення. Його багато в цитрусових, ягодах (особливо обліпиха, шипшина і смородина), капусті, щавлі, картоплі, помідорах, яблуках.

Вітамін Е захищає клітини мозку і інших органів від пошкодження. Міститься в горіхах, нерафінованій рослинній олії, яйцях.

Мінеральні речовини.

Солі фосфору: сприяють утворенню клітин мозку. Містяться в яблуках, горіхах - волоських, фундуку, кедрові, арахісі; у кольоровій капусті, креветках, сирі, м'ясі, яйцях, зелені.

Сірка: сприяє насиченню клітин мозку киснем. Сірки багато у всіх видах капусти, картоплі, моркви, бобах.

Цинк: сприяє відтворенню отриманої інформації. Міститься в пшеничних висівках, пророщеній пшениці, креветках, м'ясі курей, яловичині, твердому сирі.

Кальцій відповідає за ріст кісток і зубів. Його містять всі молочні продукти, також більшість овочів і фруктів, висівки, бобові.

Пам'ятайте, що їжа першокласника повинна бути смачною, повноцінною, різноманітною, а також адекватною його потреб у поживних речовинах і енергії.