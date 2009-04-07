Рішення РНБО про біологічну безпеку набуло чинності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України».

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, РНБО вирішила визнати існуючий стан біологічної безпеки таким, що не відповідає національним інтересам та вимогам національної безпеки України і не забезпечує ефективну протидію біологічним загрозам населенню, сільському господарству, довкіллю тощо та визначити серед пріоритетних завдань органів виконавчої влади здійснення системних заходів з ефективної організації систем біобезпеки держави, протидії проявам біотероризму, захист населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження генетично модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного природного середовища.

РНБО доручила Кабінету міністрів:

1) опрацювати у місячний строк питання щодо створення органу, відповідального за організацію постійного моніторингу і виявлення біологічних загроз;

2) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та схвалити до 1 жовтня 2009 року в установленому порядку Концепцію державної програми біобезпеки та біологічного захисту, передбачивши в ній, зокрема:

створення та особливості формування національної системи виявлення біологічних загроз;

приведення законодавства України, що регулює питання біологічної безпеки та біологічного захисту, у відповідність із міжнародними вимогами;

створення нових та вдосконалення існуючих систем біобезпеки та біологічного захисту, зокрема, шляхом державної підтримки комплексу інженерно-технічних заходів та оснащення відповідних установ новітнім обладнанням з метою гарантованого нерозповсюдження збудників особливо небезпечних хвороб;

створення національного центру сучасних біотехнологій та програм виробництва імунобіологічних препаратів з метою забезпечення потреб медицини та ветеринарної медицини відповідними вакцинами, зокрема лікувальними антисироватками, імунодіагностикумами, імуномодуляторами, антидотами, сучасними препаратами білків крові тощо;

впровадження системи моніторингу і контролю можливих загроз біологічного та хімічного походження шляхом створення міжвідомчої інтегрованої і стандартизованої мережі лабораторій;

забезпечення надання медико-генетичної допомоги населенню відповідно до його потреб;

впровадження комплексу заходів щодо розвитку засобів і методів технічного контролю і діагностики об`єктів і обладнання підприємств біотехнологічних виробництв, ліцензування їх діяльності, розробки і впровадження відповідних систем безпеки і правил перевезення біологічних вантажів для всіх видів транспорту;

3) розробити та внести до 1 жовтня 2009 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження маркування продукції, яка містить генетично модифіковані організми, відповідно до міжнародних стандартів;

4) вжити протягом 2009 року заходів щодо зміцнення кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази центральних органів виконавчої влади, які забезпечують виконання закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;

5) вжити відповідних заходів в установленому порядку щодо утворення у складі виконавчих органів, визначених для реалізації Угоди між Міністерством охорони здоров`я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, від 29 серпня 2005 року, структурних підрозділів з питань організації, координації та супроводження передбачених Угодою заходів.