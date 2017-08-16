Житомирська ОДА збирає пропозиції з відзначення 80-річчя області
17:14, 16 серпня 2017Суспільство
520 0
Обласна держадміністрація попросила громадськість та активних житомирян долучитись до планування цих святкових заходів.
Житомирська влада попросила підтримки у громадян \ Фото Игорь Щербаков via zhzh.info
Житомирська обласна державна адміністрація (ОДА) збирає пропозиції з відзначення 80-річчя області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, 22 вересня цього року Житомирщина відзначатиме 80-у річницю з дня утворення області.
Через це ОДА запросила громадськість та активних житомирян долучитись до планування цих святкових заходів.
Пропозиції щодо організації та святкування можна надсилати на електронну адресу obl_info@ukr.net або за тел.: (0412) 47-46-49.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter