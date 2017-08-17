Мер Житомира звернувся до профспілок за допомогою у вирішенні питання виплати зарплат медикам (фото)

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин звернувся до профспілок за допомогою у вирішенні проблеми виплати зарплат медикам міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, профспілки мають підтримати медичних працівників у проблемі з виплатою їм заробітних плат.

Про це під час зустрічі з профспілками міста повідомив Житомирський міський голова Сухомлин.

" У державний бюджет України минулого року заклали субвенцію на охорону здоров’я не у повному обсязі. Таким чином, у 2017 році очікується заборгованість по зарплатні медикам Житомира у розмірі 64 млн грн",- повідомляють у прес-службі міськради.

За даними цього відомства, наразі у Житомирі знову ростуть борги із зарплати медикам.

«Зараз знову накопичується заборгованість по зарплаті нашим медичним працівникам. Я звертаюся до профспілок, щоб ви допомогли у вирішені цієї проблеми. Якщо держава не виконає своїх зобов’язань, то місто буде змушене шукати гроші у своєму бюджеті. Всі розуміють, що це кошти житомирян, які можна використати на потреби міста», - сказав Сухомлин.

Керівники міста провели низку зустрічей з заступниками міністрів і міністрами. Підсумком цього стала поїздка медпрацівників до Кабміну з вимогою виплатити заробітну плату.