Мер Житомира звернувся до профспілок за допомогою у вирішенні питання виплати зарплат медикам (фото)
Житомирська міська рада вже неодноразово зверталася до Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я щодо недостатнього фінансування медичної галузі.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин звернувся до профспілок за допомогою у вирішенні проблеми виплати зарплат медикам міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, профспілки мають підтримати медичних працівників у проблемі з виплатою їм заробітних плат.
Про це під час зустрічі з профспілками міста повідомив Житомирський міський голова Сухомлин.
" У державний бюджет України минулого року заклали субвенцію на охорону здоров’я не у повному обсязі. Таким чином, у 2017 році очікується заборгованість по зарплатні медикам Житомира у розмірі 64 млн грн",- повідомляють у прес-службі міськради.
За даними цього відомства, наразі у Житомирі знову ростуть борги із зарплати медикам.
«Зараз знову накопичується заборгованість по зарплаті нашим медичним працівникам. Я звертаюся до профспілок, щоб ви допомогли у вирішені цієї проблеми. Якщо держава не виконає своїх зобов’язань, то місто буде змушене шукати гроші у своєму бюджеті. Всі розуміють, що це кошти житомирян, які можна використати на потреби міста», - сказав Сухомлин.
Керівники міста провели низку зустрічей з заступниками міністрів і міністрами. Підсумком цього стала поїздка медпрацівників до Кабміну з вимогою виплатити заробітну плату.