ГПУ проводить обшуки на підприємствах Новинського

Співробітники Генеральної прокуратури проводять обшуки на підприємствах Смарт-Холдингу Вадима Новинського. Про це повідомляє "Ліга", посилаючись на прес-службу холдингу.

"Слідчі і прокурори Генеральної прокуратури України черговий проводять обшуки на суднобудівних підприємствах (міста Херсон, Миколаїв), у центральному офісі Смарт-Холдингу (Київ) і квартирах співробітників", - свідчить повідомлення.

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Як заявляє компанія, обшуки проводяться в рамках досудового слідства щодо можливого зловживання службовим становищем представниками ФДМУ, Мінпромполітики при внесенні змін в договір купівлі-продажу акцій Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ), а також передбачуваного умисного доведення до банкрутства ЧСЗ. Завод входить в суднобудівний субхолдинг Smart Maritime Group (SMG).

"На даний момент акції заводу, у т. ч. ті, які були куплені на вільному ринку, перебувають під арештом за поданням Генеральної прокуратури. У центральному офісі слідчі дії проводяться щодо боргу ЧСЗ у розмірі 48 тис. грн", - свідчить заява Смарт-Холдингу.

Раніше Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99% акцій ЧСЗ, які розподілені між дев'ятьма юридичними особами.