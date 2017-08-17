"С*ка молиться!": 59-річна Мадонна показала "свято життя" зі свого дня народження (фото)

Співачка відзначила 59-й рік народження в колі друзів, італійських танцюристів з Неаполя і верхи на коні Лео.

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Невідомо, чи були поруч з Мадонною її дочка Лурдес і син Рокко, проте в одному з кадрів були помічені сестри Естер і Стелла, яких удочерила співачка на початку цього року. Схоже, свято вдалося настільки добре, що в одному з відео, в якому Мадонна співає власну пісню B-Day з альбому MDNA, іменинниця не може пригадати слова: «Коли забуваєш слова пісні, яку сама написала».

«Дякую за ще один прекрасний рік, який був наповнений сюрпризами і справжнім благословенням! Сучка молиться», - підписала одне з фото Мадонна.

«Ми святкуємо життя! — підписала одне з відео Мадонна. — Життя, любов, музика, танці, La Familia. Спасибі всім величезне!