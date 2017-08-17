У Житомирі почав працювати ресурсний центр для осіб, які доглядають пенсіонерів з особливими потребами

18:01, 17 серпня 2017
Суспільство
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Цетр створено за  підтримки Німецького федерального Фонду «Пам'ять, відповідальність за майбутнє». Мета центру – допомога людям, які опинилися в складних обставинах

http://zt-rada.gov.ua

У Житомирі розпочав роботу ресурсний центр для осіб, які доглядають пенсіонерів з обмеженою руховою активністю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні,  17 серпня, на базі житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні»  розпочав роботу Ресурсний центр для осіб, які доглядають людей літнього віку з обмеженою руховою активністю.

Метою створення центру, за словами керівника БО «Турбота про літніх в Україні» у  Житомирі  Таіси Войцеховської, є підтримка осіб, які здійснюють  догляд за людьми літнього віку, допомога літнім людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

http://zt-rada.gov.ua

 Нагадаємо, відділення БО «Турбота про літніх в Україні» у  Житомирі  працює з 2008 року.  Організація  допомагає літнім людям. Здійснює  соціальні візити до одиноких, інвалідів, в’язнів нацистських таборів, дітей війни, постраждалих від політичних репресій, людей похилого віку, які потребують уваги та спілкування. У приміщенні «Турбота про літніх в Україні» (вул. Святослава Ріхтера, 31, кв. 6)  для підопічних центру проводяться різноманітні тренінги, зустрічі, а також консультації лікарів та юристів.

http://zt-rada.gov.ua

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Теги: #Житомирі догладають пенсіонерів#житомирі центр доглядачів