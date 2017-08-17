У Житомирі почав працювати ресурсний центр для осіб, які доглядають пенсіонерів з особливими потребами

У Житомирі розпочав роботу ресурсний центр для осіб, які доглядають пенсіонерів з обмеженою руховою активністю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, 17 серпня, на базі житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» розпочав роботу Ресурсний центр для осіб, які доглядають людей літнього віку з обмеженою руховою активністю.

Метою створення центру, за словами керівника БО «Турбота про літніх в Україні» у Житомирі Таіси Войцеховської, є підтримка осіб, які здійснюють догляд за людьми літнього віку, допомога літнім людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Нагадаємо, відділення БО «Турбота про літніх в Україні» у Житомирі працює з 2008 року. Організація допомагає літнім людям. Здійснює соціальні візити до одиноких, інвалідів, в’язнів нацистських таборів, дітей війни, постраждалих від політичних репресій, людей похилого віку, які потребують уваги та спілкування. У приміщенні «Турбота про літніх в Україні» (вул. Святослава Ріхтера, 31, кв. 6) для підопічних центру проводяться різноманітні тренінги, зустрічі, а також консультації лікарів та юристів.