У Закарпатській міліції розказали, хто здав «літак Балоги»

Причетність глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ до затриманого в Ужгороді літака під управлінням громадянина США не доведена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС у Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО.

За його словами, у п’ятницю, 3 квітня, до ГУ УМВС надійшов запит депутата ВР Геннадія МОСКАЛЯ. «У листі дослівно йдеться: «Шановний Павле Миколайовичу, прошу перевірити законність використання літака борт № 29 LG Learjet-60, який користується послугами аеропорту Ужгорода, на предмет дотримання вимог митного та повітряного законодавства». Про БАЛОГУ в цьому листі не йдеться», - зауважив П.КОНОНЕНКО.

Відповідного листа, за словами начальника закарпатської міліції, було направлено до Ужгородської митниці з проханням перевірити законність перебування літака на території України. «Знову ж таки, про БАЛОГУ і в моєму листі до митниці не йдеться», - уточнив П.КОНОНЕНКО.

Після цього, за його словами, Ужгородська митниця звернулася до ГУ УМВС у Закарпатській області з проханням “вжити заходи щодо подальшого перебування літака на території аеропорту та сприяти працівникам митниці у проведенні перевірки».

З огляду на це співробітники УДАІ та УБОЗ в Закарпатській області були залучені до перевірки, які проводили ужгородські митники. «Ми забезпечували громадський порядок - і все», - уточнив П.КОНОНЕНКО.

Він також повідомив на прес-конференції, що вчора, 6 квітня, за результатом перевірки до нього надійшов лист від керівника Ужгородської митниці Михайла ПОРАДИ, в якому йдеться, що 6 квітня Ужгородська митниця порушила справу щодо громадянина США Геннадія ГОЛОВАЦЬКОГО, командира повітряного судна реєстраційний номер № 29 LG Learjet-60, за порушення митних правил.

“Повітряне судно вилучене, оглянуте та передане на відповідальне зберігання обласному комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Ужгород». На даний час здійснюється провадження у справі», - повідомив начальник ГУ УМВС у Закарпатській області.

Як повідомлялося, 3 квітня близько 20-ї години ужгородські митники затримали літак, який здійснював переліт Прага-Київ-Ужгород і яким керував американський пілот, для перевірки митного законодавства.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, літак нібито було викликано на замовлення В.БАЛОГИ.

4 квітня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив В.БАЛОГУ в незаконному використанні іноземних транспортних засобів. Зокрема, міністр нагадав, що МВС ще півроку тому направило до прокуратури матеріали про зловживання В.БАЛОГИ при використанні літаків державної компанії "Україна". "Після цього В.БАЛОГА почав переміщуватися приватними літаками. Наскільки мені стало відомо вчора, це пересування здійснювалося на літаках, які не пройшли розмитнення на території України", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.