Нафтогаз сподівається, що Газпром не примусить його купувати зайвий газ

НАК «Нафтогаз України» сподівається, що «Газпром» не застосує фінансових санкцій за недобір Україною природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він підкреслив, що згідно із січневими контрактами, плани із закупівлі газу Україною становлять 40 млрд. куб. м газу. Але в цих документах передбачається можливість закупівлі газу на 20% менше від встановленого обсягу. «Тобто, за умовчанням можемо закупити всього 32 млрд. кубометрів. Сьогодні йдеться про необхідність закупити 33 млрд. кубометрів. Єдина дискусія йде в тому ключі, в якому кварталі купувати ті чи інші обсяги газу, тому що ціна поквартально зменшується», - сказав І.ДІДЕНКО.

Разом із тим, він підкреслив, що Україна недоотримує виручку через зменшення транзиту газу в Європу у зв`язку зі скороченням його споживання країнами ЄС. «Ми недоотримуємо виручку від транзиту російського газу у відчутних кількостях, але це компенсується саме маневруванням обсягами газу, які ми закуповуємо в першому, другому, третьому і четвертому кварталах», - сказав І.ДІДЕНКО.

З огляду на таку ситуацію, І.ДІДЕНКО висловив сподівання, що за підсумками року НАК «Нафтогаз України» не одержить негативний баланс.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» увечері 6 квітня 2009 року повністю сплатив обсяг газу, імпортованого у березні поточного року, таким чином достроково виконавши свої зобов`язання перед російськими партнерами. Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО повідомив, що за одержаний у березні з Росії газ НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 342 млн. 720 тис. дол.