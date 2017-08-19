Потужні зливи в Криму затопили міста та позмивали авто в горах (відео)

Учора, 18 серпня, в анексованому Росією Криму пройшли сильні зливи, які залили міста та спричинили затори на дорогах, повідомляє ТСН.ua.

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"У багатьох містах дощ лив як з відра, тож зливові каналізації не справлялися – утворилися підтоплення по коліна, а в деяких місцях і по пояс. А біля Дачного, на трасі Грушівка - Судак, з гір на дорогу зійшли сильні потоки води разом із багнюкою, якими змило півтора десятка автомобілів та склало їх паровозиком", - йдеться у повідомленні.

Ніхто з 76 людей, які застрягли в цьому погодному заторі, не постраждав. Їх перевезли до санаторію, доки розчіпляли автомобілі один від одного та чистили дорогу від багнюки.

Також у Дачному підтопило 41 двір, де проживає понад 200 осіб. У селі Ярке Кіровського району водою залило 153 подвір'я. Жертв і пострадалих немає. Евакуйовувати людей у цих населених пунктах не довелося.

На ранок суботи світла не було в шести населених пунктах, нині проводять ремонтні роботи. Про це повідомили кримські надзвичайники. Вони та комунальники всю ніч і вранці розчищають дороги від бруду, вивозять повалені дерева.

Нагадаємо, наступного тижня до України прийдуть дощі, які принесуть із собою похолодання. Денна температура наприкінці серпня становитиме до 25-26 градусів.