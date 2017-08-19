На Чернігівщині виявили поштові марки із зображенням бойовиків "ДНР"

Учора в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" прикордонним нарядом Чернігівського загону спільно із працівниками фіскальної служби в ході проведення огляду речей 57-річного громадянина України, що слідував рейсовим автобусом "Маріуполь-Мінськ", виявлено 500 штук поштових марок, 40 з яких були із зображеннями символіки та бойовиків так званої "ДНР", повідомляється на сайті ДПСУ.

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Зі слів чоловіка з’ясовано, що він віз поштові марки антиукраїнської спрямованості для їх реалізації на зборах філателістів у Москві.

Співробітниками СБУ марки вилучено, громадянин України не затримувався. Рейсовий автобус оформлено через державний кордон встановленим порядком.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні запускають онлайн-систему з розпізнавання сепаратистів, терористів та інших злочинців так званих "ДНР" та "ЛНР".