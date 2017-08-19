ТРК "Україна" - у стилі Russia Today - заява групи "1+1 медіа"

Телеканал «Україна» вкотре вразив. Цього разу відвертою брехнею на адресу конкурентів. Як відомо, саме на цьому телеканалі часто демонструвалися заборонені російські серіали, на що неодноразово звертала увагу громадськість та журналісти каналу 1+1. Тільки за останні два роки Держкіно таки відкликало 23 прокатні посвідчення на серіали російського виробництва, які ТРК Україна намагалася видати за українське чи спільне виробництво.

І ось «імперія вирішила завдати постріл у відповідь».

Вчора в інформаційній програмі «Сегодня» в тому факті, що програми каналу 1+1 присутні, в тому числі, і в соціальних мережах Росії, вони побачили нашу «антидержавницьку» позицію, і порушення законодавства, і участь у підривній діяльності та гібридній війні проти українського народу…

Не варто говорити, що іншої точки зору в цьому сюжеті надано не було. Канал отримав запит від програми «Сегодня» за півтори години до виходу програми в ефір. Очевидно, що матеріал, з огляду на кількість спікерів, готувався не один день, де чимало з них прямо заявили, що не бачать в нашій присутності в соцмережах РФ жодних проблем.

Отже, оскільки ми були позбавлені права висловитися, спершу хотіли б навести офіційну відповідь каналу.

«1+1 медіа діє виключно в рамках прийнятого законодавства. Ми припинили будь-яку комерційну діяльність у Вконтакті, не витрачаємось на рекламні прояви та прибрали всі активні посилання і згадування з наших ресурсів. В офіційних пабліках наших каналів у Вконтакті, на даний момент, ми підтримуємо мінімальну активність. Ми прийняли таке рішення взявши до уваги чисельні звернення підписників. Нам важливо забезпечувати інформацією нашу аудиторію, яка перебуває на території Росії» - коментує директор зі стратегічного маркетингу групи Олена Мартинова.

Крім того, це дозволяє інформувати російських читачів про реальні новини та повідомляти що насправді відбувається в Україні. Наразі, люди, які перебувають на території РФ, майже повністю позбавлені об’єктивної інформації про Україну і конфлікт на сході. Офіційна сторінка ТСН, зокрема, є одним з небагатьох джерел такої інформації. Можливо саме це стало подразником для каналу Україна.

Крім очевидних фактів недотримання журналістських стандартів програмою «Сегодня», зроблених абсолютно в стилі маніпуляцій «Первого канала» чи каналу «Россия», або «Russia today», хотіли б зауважити, що прямі звинувачення на адресу нашого телеканалу тягнуть на судовий позов, і ми наразі вивчаємо таку можливість.

І маленька порада, спершу, ніж вчити когось моралі, варто не забувати про власну редакційну політику у 2013-14 роках. За неї так ніхто і не вибачився, як і за спроби, що продовжуються, у демонстрації російських серіалів. А це факти – доведені. А також, ми із задоволенням чекаємо того часу, коли «биття себе в груди» у програмах новин на ТРК «Україна» буде нарешті відбуватися українською мовою.