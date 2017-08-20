Радник глави МОЗ РФ загинув від удару блискавки на відпочинку в окупованому Криму - ЗМІ

Радник міністра охорони здоров'я Росії Ігор Ланской на 42-му році життя трагічно загинув 18 серпня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації з скорботою повідомляє, що вчора трагічно пішов з життя радник Міністра Ігор Львович Ланський, – йдеться в повідомленні за 19 серпня.

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При цьому телеканал РЕН-ТВ з посиланням на знайомих радника повідомив, що він відпочивав у Ялті, потрапив в негоду і загинув в результаті удару блискавки.

Ланской був відомий ще по своїй роботі в медіа-галузі, зокрема в РБК. В МОЗ на посаду радника міністра він прийшов у вересні 2013 року і став курирувати питання туризму, науки, інновацій та громадського здоров'я.

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