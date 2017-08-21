Мати ув'язненого за український прапор в окупованому Криму Балуха написала листа Путіну

Мати українського активіста, політв'язня Володимира Балуха звернулася до російського президента Володимира Путіна з відкритим листом. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

У своєму відкритому зверненні вона повідомила про кричущі факти переслідування її сина за його українську позицію протягом трьох років з моменту російської окупації Криму й про те, як проти нього було грубо сфабрикована кримінальна справа, і в результаті був винесений вирок за злочини, яких він не скоював.

"Я, Балух Наталія Володимирівна, звертаюся до вас з гірким материнським проханням та із закликом до розсудливості та порядності!

Я думаю, вам відомо, бо це ні для кого не секрет, що в Криму розгорнута широкомасштабна кампанія з "боротьби з тероризмом" або, як кажуть у народі, боротьбі з інакомисленням. Сумніваюся, що терористична загроза в Криму насправді існує, але те, що під виглядом боротьби з тероризмом влади Криму руками працівників ФСБ і МВС розправляються з неугодними їй громадськими діячами та простими громадянами, для мене і нашої сім'ї стало доконаним фактом", — такими рядками розпочала своє звернення мати українського політв'язня.

Вона пояснила, що український прапор, через який постраждав кримчанин, він вивісив ще в грудні 2013 року, "на знак солідарності з народом України — своїм народом у його боротьбі з антинародним режимом Януковича".

"Мій син вивісив державних прапор України на будинку своєї цивільної дружини й відмовився його знімати після подій березня 2014 року, незважаючи на погрози з боку тієї ж місцевої влади та силових структур", — написала кримчанка.

У своєму відкритому листі жінка розповіла про те, як грубо і нахабно в її будинку та будинку дружини сина неодноразово силовики проводили незаконні обшуки й затримання активіста. Українцю погрожували розправою і змушували залишити Крим. "Цілий рік син змушений був судитися, не бажаючи миритися з абсурдними на 100% брехливими обвинуваченнями, висунутими проти нього. Протягом цього року представники місцевої влади і співробітники силових структур неодноразово погрожували моєму синові, заявляючи, що якщо він не зніме прапор й не «забереться» з Криму, то "доскакається" до того, що у нього знайдуть зброю або наркотики і тоді, мовляв, «будемо розмовляти вже по-іншому", — сказано у зверненні матері активіста.

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Жінка зазначила, що саме "під державним прапором України, який став першопричиною переслідувань сина, на горищі будинку "доблесні" служаки виявили (з третьої спроби!!!) обіцяні раніше боєприпаси".

Вона твердо впевнена, що її син ні в чому не винен. "За ці 8 місяців стороною обвинувачення так і не були представлені суду докази провини мого сина... Єдиним аргументом у постанові про обрання запобіжного заходу є наявність у сина паспорта громадянина України!!! Як тут не пригадати кадри хроніки з архівів НКВС, де на пожовклих аркушах "розстрільних" карток часів 32-38 років у графі "причина смерті" написано "українець"..., — зазначила мати активіста й додала, що за ґрати її сина запроторили за правду і любов до України.

Повний текст листа читайте тут.

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ прийшли з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де мешкає Володимир Балух, виявили 90 патронів й кілька тротилових шашок. Захист українця наполягає, що всі ці предмети йому підкинули. Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагає від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".