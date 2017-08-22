У Києві поліцейські вилучили у чоловіка наркотиків на три мільйони гривень, зброю та боєприпаси (фото)

У Києві поліцейські вилучили у чоловіка наркотиків на три мільйони гривень, зброю і боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили близько одного кілограма канабісу, 1000 марок ЛСД, 250 грамів кокаїну, зброю і боєприпаси.

Як повідомляється, працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що 27-річний киянин займається продажем наркотичних засобів. Слідчі Подільського управління поліції разом з співробітниками управління протидії наркозлочинності Києва провели заходи і домовилися з чоловіком про купівлю наркотиків. Під час зустрічі киянин занервував і спробував сховатися, але правоохоронці не дали йому такої можливості. При поверхневому огляді у нього вилучили два пакетики з білою порошкоподібною речовиною. Як пояснив сам затриманий, це - кокаїн.

«У будинку киянина при санкціонованому обшуку правоохоронці знайшли близько одного кілограма канабісу, 1000 марок ЛСД, 250 грамів кокаїну, гранату РГД, запал, магазин з набоями до автомата, пістолет «SCHMEISER» з патронами, споряджений гумовими кулями, дозвіл на який минув в 2015 році, і патрони різних калібрів. Чоловіка доставили в управління поліції, вилучене направили на експертизу. Вартість вилучених наркотиків за роздрібними цінами чорного ринку становить близько трьох мільйонів гривень», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Готуються матеріали для оголошення про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі правоохоронці перекрили перекрили канал постачання метадону. Правоохоронці виявили та вилучили 2 г метамфетаміну, 32 таблетки екстазі і 78 таблеток метафина різної дозування.

Читайте такожНа Дніпропетровщині чоловік вирощував коноплі і перекидав через огорожу в'язниці