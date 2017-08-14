У Дніпрі правоохоронці перекрили перекрили канал постачання метадону

У Дніпрі оперативники управління протидії наркозлочинності перекрили канал надходження метадону з Одеси. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Один з підозрюваних чоловіків та його дружина перебувала на обліку як хворі, які потребують препарати замісної підтримуючої терапії. Регулярно за листком призначень вони отримували медичний препарат «Метафін», діючою речовиною якого є метадон. Після цього препарат переправлявся в Дніпро.

Всі ці подробиці з'ясували співробітники управління протидії наркозлочинності, які в червні серпня документували діяльність злочинної групи у складі 3-х чоловік. Зловмисники займалися поширення метадону, метамфетаміну та екстазі. 3 серпня правоохоронці провели оперативну закупівлю метафіну, що дозволило провести обшуки за місцем проживання підозрюваних.

9 серпня в квартирі одного з чоловіків відбувся санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили та вилучили 2 г метамфетаміну, 32 таблетки екстазі і 78 таблеток метафіну різного дозування. 10 серпня поліцейські провели обшук за місцем проживання спільника підозрюваного. У нього в квартирі вони виявили 1 таблетку екстазі, 9 таблеток метафина, 200 г макової соломки.

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За цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин становить близько 20 тис. гривень. Вилучене психотропну речовину направлено на дослідження в НДЕКЦ. Один з чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК.

Розслідування ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині чоловік вирощував коноплю і перекидав через огорожу в'язниці. Правоохоронці підрахували, що за цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних речовин скласти більше 200 тис. гривень.