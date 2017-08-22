Ленін vs декомунізація: в мережі розповіли, як "недобитий вождь" знайшов порятунок в образі митрополита (фото)

У мережі все частіше з'являється інформація про використання залишків від постаментів "вождю" для побудови інших меморіалів.

Найчастіше залишаються постаменти, плити, на яких стояли пам'ятники, і які були звалені в останній час. Однак користувачі соціальних мереж помітили, що в увічнення пам'яті видатних українських діячів архітектори не гребують і "обличчям" Леніна.

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Так у Житомирі біля Свято-Михайлівського собору нещодавно відкрили пам'ятник Івану Огієнку (Митрополит Іларіон) − українському вченому, політичному, громадському та церковному діячеві, лінгвісту, перекладачу, історику церкви, пише Styler.

Спорудили його архітектор Валерій Головатенко, і народний художник України скульптор Василь Фещенко. Однак користувачі помітили надзвичайну схожість рис обличчя Огієнка з типовими пам'ятниками Іллічу.