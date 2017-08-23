Стала відома найвидатніша комедія всіх часів
13:38, 23 серпня 2017Суспільство
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Стали відомі 100 найкращих комедій всіх часів.
Перше місце займає фільм «В джазі тільки дівчата» / фото bp.blogspot.com
Стали відомі 100 найкращих комедій всіх часів, повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на опитування 253 критиків з 52 країн.
Перше місце займає фільм «В джазі тільки дівчата» (1959) з Мерилін Монро, Тоні Кертісом і Джеком Леммоном.
На другій сходинці – «Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу» (1964) Стенлі Кубрика.
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Далі йдуть «Енні Холл» (1977) Вуді Аллена і «День бабака» (1993) з Біллом Мюрреєм.
У першу десятку також потрапили «Качиний суп» (1933), «Життя Брайана по Монті Пайтон» (1979), «Аероплан» (1980), «Час розваг» (1967), «Це-Spinal Tap» (1984) і «Паровоз Генерал» (1926).
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