Стала відома найвидатніша комедія всіх часів

Стали відомі 100 найкращих комедій всіх часів, повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на опитування 253 критиків з 52 країн.

Перше місце займає фільм «В джазі тільки дівчата» (1959) з Мерилін Монро, Тоні Кертісом і Джеком Леммоном.

На другій сходинці – «Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу» (1964) Стенлі Кубрика.

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Далі йдуть «Енні Холл» (1977) Вуді Аллена і «День бабака» (1993) з Біллом Мюрреєм.

У першу десятку також потрапили «Качиний суп» (1933), «Життя Брайана по Монті Пайтон» (1979), «Аероплан» (1980), «Час розваг» (1967), «Це-Spinal Tap» (1984) і «Паровоз Генерал» (1926).