У Житомирі на фасаді ОДА та облради тепер щоночі горітиме символічна синьо-жовта підсвітка

У Житомирі тепер на фасаді ОДА та облради щоночі горітиме символічна синьо-жовта підсвітка. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Державного прапора України повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

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За його словами, “У Житомирі на фасаді ОДА та облради щоночі горітиме символічна синьо-жовта підсвітка, яка встановлена спеціально в рамках відзначення Дня Державного Прапора”.

“ Це - сюрприз для жителів міста”,- сказав Гундич, запросивши усіх на відкриття пам’ятника Героїв Небесної Сотні, яке відбудеться сьогодні о 21.00 год.

Як відомо, в Житомирі урочисто підняли Державний прапор України.