У Броварах святкову сцену до Дня Незалежності прикрасили картою України без Криму (фото)
15:21, 23 серпня 2017Суспільство
1492 1
Чиновники в міській раді Броварів не змогли пояснити, як так вийшло.
Карту створили без окупованого Криму \ Tania Horstka / Facebook
У місті Бровари Київської області головну сцену до святкування Дня Незалежності прикрасили картою України, на якій відсутня територія окупованого Криму.
Читайте такожПосольство США привітало українців з Днем Незалежності виконанням пісні "Добрий ранок, Україно!"У міській раді Броварів ТСН повідомили, що не відповідають за організацію святкування і перенаправили в комунальне підприємство Бровари-Благоустрій.
У міськраді не змогли пояснити чому так вийшло \ Tania Horstka / Facebook
У свою чергу керівник компанії Володимир Добровольський заявив, що його підприємство не займалося друком плаката.
У відділі культури міської ради розповіли, що банером займалася керівниця цього відділу - Інна Савченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter