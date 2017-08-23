У Броварах святкову сцену до Дня Незалежності прикрасили картою України без Криму (фото)

У місті Бровари Київської області головну сцену до святкування Дня Незалежності прикрасили картою України, на якій відсутня територія окупованого Криму.

Читайте такожПосольство США привітало українців з Днем Незалежності виконанням пісні "Добрий ранок, Україно!"У міській раді Броварів ТСН повідомили, що не відповідають за організацію святкування і перенаправили в комунальне підприємство Бровари-Благоустрій.

У свою чергу керівник компанії Володимир Добровольський заявив, що його підприємство не займалося друком плаката.

У відділі культури міської ради розповіли, що банером займалася керівниця цього відділу - Інна Савченко.