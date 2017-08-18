В параді на День Незалежності України візьме участь 231 військовослужбовець іноземних держав

У військовому параді з нагоди святкування Дня Незалежності України візьме участь 231 військовослужбовець іноземних держав.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

«Парадні розрахунки (взводного розміру): Великобританія, Грузія, Канада, Литва, Молдова, Польща, США. Знаменні групи: Латвія, Румунія, Естонія. Загалом: 231 військовослужбовець», - написав він.

Також Бірюков повідомив, що в святкуванні візьмуть участь міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, заступник оборони Великобританії, а також безліч офіційних гостей і делегацій.

Як повідомляв УНІАН, в День Незалежності, 24 серпня, Україну відвідає секретар департаменту оборони США (міністр оборони) Джеймс Меттіс. Він проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Під час цих зустрічей секретар знову запевнить наших українських партнерів, що Сполучені Штати зберігають рішучу налаштованість щодо досягнення мети відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцнення стратегічного оборонного партнерства між нашими двома країнами", - зазначили в Пентагоні.