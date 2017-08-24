У Житомирі проходять заходи до Дня Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, протягом дня у місті пройде ряд святкових заходів до Дня Незалежності України.

Так, на вулиці Михайлівській проведуть шаховий фестиваль "Незалежність-2017», у міському палаці культури підведуть підсумки Фестивалю кіно про людей з особливими потребами, увечері у місті заплановано святковий концерт до Дня Незалежності України та відбудуться інші заходи.

Також у місті до Дня Незалежності завершено реконструкцію скверу імені Олега Ольжича.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці житомиряни мітингом та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих учасників АТО, а вчора увечері у центрі Житомира на майдані Корольова урочисто відкрили пам’ятник Героям Небесної сотні.