У Житомирі вшанували пам'ять загиблих учасників АТО

У День Незалежності України, 24 серпня, житомиряни мітингом тахвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих учасників АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся о 10 годині ранку на Смолянському кладовищі, де поховані загиблі в АТО вояки.

До мітингу-реквієму долучилися родини загиблих учасників АТО, представники влади міста,духовенство, громадські активісти та молодь - загалом близько ста чоловік.

Під час заходу поіменно згадали усіх загиблих в антитерористичній операції житомирян, яких вже 47 чоловік.

Житомиряни поклали квіти до могил загиблих воїнів. Також в пам'ять за загиблими Героями священик відслужив молебень.

Заходи до Дня Незалежності України у Житомирі та області тривають.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері у центрі Житомира на майдані Корольова урочисто відкрили пам’ятний знак Героям Небесної сотні.

Захід пройшов в рамках відзначення державних свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Також після відкриття пам’ятного знаку на фасаді Житомирської ОДА та облради вперше запалили символічну синьо-жовту підсвітку.