"Це було неймовірно!": "Океан Ельзи" Вакарчука підірвав стадіон Харкова гімном в День Незалежності (відео)
15:42, 25 серпня 2017Суспільство
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Відео вже зібрало 170 тисяч переглядів і кілька тисяч репостів.
Океани виступили в Харкові / скриншот
У мережі з'явилося відео з концерту популярного українського гурту "Океан Ельзи" і її лідера Святослава Вакарчука, який відбувся в 24 серпня в Харкові.
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Відео вже зібрало 170 тисяч переглядів і кілька тисяч репостів.
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