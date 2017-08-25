"Це було неймовірно!": "Океан Ельзи" Вакарчука підірвав стадіон Харкова гімном в День Незалежності (відео)

У мережі з'явилося відео з концерту популярного українського гурту "Океан Ельзи" і її лідера Святослава Вакарчука, який відбувся в 24 серпня в Харкові.

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Відео вже зібрало 170 тисяч переглядів і кілька тисяч репостів.