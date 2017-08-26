В Україні відзначають День авіації

09:57, 26 серпня 2017
Суспільство
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Працівників галузі вже привітав президент.

Зі святом також працівників авіації привіта прем'єр-міністр / фото facebook.com/oleksandr.smerychansky

В Україні сьогодні відзначають День авіації. Працівників галузі вже привітав президент України Петро Порошенко. Про це він написав у Facebook.

«Щиро вітаю українських авіаторів з професійним святом. Завдяки вам на українських крилах літає увесь світ, а Україна носить горде звання авіаційної держави», - зазначив президент.

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Він побажав працівникам авіаційної галузі добробуту, щастя та безхмарного неба над головою.

Також зі святом привітав і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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Теги: #День авіації#українські літаки#день української авіації#привітання із Днем авіації