В Україні відзначають День авіації

В Україні сьогодні відзначають День авіації. Працівників галузі вже привітав президент України Петро Порошенко. Про це він написав у Facebook.

«Щиро вітаю українських авіаторів з професійним святом. Завдяки вам на українських крилах літає увесь світ, а Україна носить горде звання авіаційної держави», - зазначив президент.

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Він побажав працівникам авіаційної галузі добробуту, щастя та безхмарного неба над головою.

Також зі святом привітав і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.