В Україні відзначають День авіації
09:57, 26 серпня 2017Суспільство
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Працівників галузі вже привітав президент.
Зі святом також працівників авіації привіта прем'єр-міністр / фото facebook.com/oleksandr.smerychansky
В Україні сьогодні відзначають День авіації. Працівників галузі вже привітав президент України Петро Порошенко. Про це він написав у Facebook.
«Щиро вітаю українських авіаторів з професійним святом. Завдяки вам на українських крилах літає увесь світ, а Україна носить горде звання авіаційної держави», - зазначив президент.
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Він побажав працівникам авіаційної галузі добробуту, щастя та безхмарного неба над головою.
Також зі святом привітав і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
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