Порошенко привітав Джамалу з Днем народження та подякував їй за пісні
15:05, 27 серпня 2017Суспільство
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Пісні Джамали зачаровують серця людей в усьому світі, написав Порошенко.
Джамала отримала вітання від президента / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко привітав співачку Джамалу з Днем народження.
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Привітання оприлюднене на сторінці глави держави у Facebook.
«Дякую, Джамало, за твої пісні, які зачаровують серця людей в усьому світі. З Днем народження тебе, Джамало!» - написав президент.
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