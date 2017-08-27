Порошенко привітав Джамалу з Днем народження та подякував їй за пісні

15:05, 27 серпня 2017
Суспільство
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Пісні Джамали зачаровують серця людей в усьому світі, написав Порошенко.

Джамала отримала вітання від президента / Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко привітав співачку Джамалу з Днем народження.

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Привітання оприлюднене на сторінці глави держави у Facebook.

«Дякую, Джамало, за твої пісні, які зачаровують серця людей в усьому світі. З Днем народження тебе, Джамало!» - написав президент.

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