"Створили образ "жертви": продюсер Євробачення розповів про скандали з Джамалою та червоною доріжкою

Деякі моменти під час проведення пісенного конкурсу Євробачення в Україні викликали гаряче обговорення.

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Один з них – нібито недопуск Джамали на червону доріжку відкриття конкурсу. Ситуацію в інтерв'ю сайту "Сегодня" прояснив виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак.

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"Червона доріжка – це подія для промотування учасників Євробачення. Переможців попередніх років туди ніколи не запрошують. Такі канони конкурсу, які ввів Європейський мовний союз. Так, в минулому році Монс Зелмерлев, який "привіз" Євробачення в Швеції, був на червоній доріжці, але – він там працював саме ведучим. В цьому році присутність Джамали на червоній доріжці навіть не обговорювали з її командою. Погодили виступ Джамали на церемонії відкриття, яке і відбулося. Також Джамала в цьому році тричі виступала під час півфіналів і фіналу Євробачення. Мені дуже шкода, що на якомусь етапі команда почала будувати їй образ жертви. Це – хибна тактика. Джамала – переможець і великий артист".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.