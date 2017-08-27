На виставці в Іспанії Росія виставила українське пиво як своє (фото)
Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною та радянською символікою, матрьошки і протигази.
В Іспанії на фестивалі культур світу російська делегація видала українське пиво за продукт власного виробництва.
Про це написала журналістка Леся Гасич в Facebook.
"На фестивалі культур світу, який проходить в іспанському місті Сантандер, Україна не представлена, але наш "добрий сусід" вирішив заповнити цей пробіл і виставили у своєму павільйоні національної кухні українське пиво "1715" та "Домс", а також польське "Живець" , - написала вона, опублікувавши відповідні фото.
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Як видно на фотографіях, на фестивалі культур світу Росія представила також футболки з комуністичною та радянською символікою, матрьошки і ... протигази.