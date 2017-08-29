Суд Дніпра підтвердив факт загибелі українського бійця через російську агресію (відео)
Позитивну для себе ухвалу в тому ж суді отримав і колишній мешканець Луганська Олександр Коломійцев.
Факт загибелі українського військовослужбовця внаслідок збройної агресії Російської Федерації юридично підтвердив Самарський суд Дніпра. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Цього домоглася мати Євгена Сердюкова, життя якого обірвалося під Шахтарськом на Донеччині. Тепер - вимагатиме компенсації та звертатиметься до міжнародних судів.
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Позитивну для себе ухвалу в тому ж суді отримав і колишній мешканець Луганська Олександр Коломійцев. Позивач довів - втратив роботу, домівку та інше майно саме через незаконне вторгнення північного сусіда до України.
Тепер колишній боєць добробату, який нині мешкає у Дніпрі, подав позов про стягнення з Росії 2 мільйонів гривень матеріальної та моральної шкоди.