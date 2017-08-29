В Одесі майбутні флотські офіцери прийняли військову присягу (фото, відео)

В Одесі майбутні флотські офіцери прийняли військову присягу. 29 курсантів Інституту ВМС і 14 курсантів відділення військової підготовки морехідний коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».

Урочистий ритуал проведення на причалі безпосередньо у бойових кораблів і катерів ВМС ЗС України.

"Завжди пам'ятайте слова урочистої клятви на вірність Українському народові. Нехай прикладом вірності Військовій присязі для вас будуть стійкість і мужність справжніх патріотів України, усіх тих, хто у складний для держави час не зрадив Батьківщину і тепер вірно служить своєму народові, виконує бойові завдання на сході України, - зазначив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко. - У ваших руках майбутнє українських ВМС, ви наша надія, наш орієнтир", - додав він.

Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників Батьківщини, які віддали свої життя за незалежність і територіальну цілісність України, схилили голови перед героїзмом і мужністю бойових побратимів, які три роки тому Іловайськ полеглих за свою Батьківщину.

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Крім того, під час заходу свої первинні військові звання "молодший лейтенант" отримали випускники курсів військової підготовки старшинського складу Інституту ВМС. Також відбулося нагородження офіцерського та курсантського складу державними нагородами та відзнаками командувача ВМС ЗС України.

Ритуал завершився проходженням урочистим маршем і колективним фотографуванням.

Довідка. Всього в 2017 році в Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» набрали 64 курсанта, 18 з яких є випускниками Військово-морського ліцею (р. Одеса), а 8 виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. У відділення військової підготовки морехідний коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» у поточному році вступили 57 курсантів.